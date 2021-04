La definizione e la soluzione di: Non previsto, accidentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Casuale

Curiosità/Significato su: Non previsto, accidentale Atto amministrativo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) accidentali si possono applicare soltanto agli atti amministrativi negoziali; infatti rispetto agli atti amministrativi gli elementi accidentali non hanno 19 ' (2 262 parole) - 12:18, 28 mar 2021

