La definizione e la soluzione di: Non mangiano uova e latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Vegani

Curiosità/Significato su: Non mangiano uova e latte Pancake (categoria Dolci a base di uova) caldo, uova, bacon e con ornamenti (nutella, miele, marmellate...). La ricetta prevede l'impiego di burro, farina, latte, sale, zucchero e uova. Esistono 6 ' (589 parole) - 00:09, 26 mar 2021

