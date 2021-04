La definizione e la soluzione di: Morire in un disastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Perire

Curiosità/Significato su: Morire in un disastro disastro di Cernobyl' Il disastro di Cernobyl' è un incidente nucleare avvenuto la notte del 26 aprile 1986 alle ore 1:23:45 UTC+4 presso la centrale nucleare di Cernobyl', 172 ' (19 355 parole) - 09:08, 13 apr 2021

Altre definizioni con morire; disastro; Va a morire nei Liri; Nasce nella Sila e va a morire nello Ionio; Un disastro che si combatte con i Canadair; Uscito indenne al disastro;