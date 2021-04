La definizione e la soluzione di: Fu in guerra con l'Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iran

Curiosità/Significato su: Fu in guerra con l Iraq guerra in Iraq nella regione vicino-orientale in età contemporanea, vedi guerra del Golfo (disambigua). La guerra d'Iraq (o seconda guerra del Golfo) è stato un conflitto 115 ' (13 173 parole) - 10:25, 10 apr 2021

L'accordo di pace stipulato tra la Germania e le nazioni vincitrici della prima guerra mondiale; In guerra, isola una città; Oratore ateniese che propugnò la guerra contro i Persiani; Mossero guerra a Troia; Le ultime in Iraq; Definizioni per la soluzione Iran: Si allarga respirando; Uno Stato molto ricco di petrolio; La città con più Albanesi; La aspirano i Tedeschi; Uno Stato molto ricco di petrolio; E' simile alla faina; L'antico Iran; Lo Stato tra la Turchia e l'Azerbaigian;