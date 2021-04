La definizione e la soluzione di: Un fiore come la vaniglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Orchidea

Curiosità/Significato su: Un fiore come la vaniglia Vanilla planifolia ( vaniglia) comunemente ed erroneamente chiamate baccelli, sono la spezia nota come vaniglia. Etimologicamente, il nome vaniglia deriva dello spagnolo vaina che deriva a sua 22 ' (2 634 parole) - 13:09, 27 feb 2021

