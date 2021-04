La definizione e la soluzione di: Fibra per corde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Canapa

Curiosità/Significato su: Fibra per corde Canapa (tessile) ( Fibra di canapa) La Fibra della canapa è una Fibra tessile ottenuta dal floema dei fusti delle piante di Cannabis sativa. Prima dell'avvento del proibizionismo della cannabis 14 ' (1 854 parole) - 01:09, 16 feb 2021

