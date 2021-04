La definizione e la soluzione di: Le vocali in riga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IA

Curiosità/Significato su: Le vocali in riga Alfabeto devanagari sillabica dove ogni lettera contiene già una vocale inerente scevà, che può essere modificata in altre vocali tramite l'utilizzo di segni diacritici che 71 ' (4 888 parole) - 20:10, 7 dic 2020

Altre definizioni con vocali; riga; Le vocali degli zulu; La cartilagine che ripara le corde vocali quando si deglutisce; Etica senza vocali; Le vocali di poi; Spazio fra riga e riga; Pizza con aglio e origano; __ acciuga = origano; Il celebre brigante di Forlimpopoli; Definizioni per la soluzione IA: Giambattista pittore; Autovettura per terreni difficili; Fare di nuovo, ripetere; Un celebre film diretto da Martin Scorsese; Andato via dal proprio Paese; In fondo all' Aurelia; La coda di paglia; Nel viale e nella piazza; Il dit­tongo in Germania; Un pilota che vola senza I.A.; Ultime Definizioni