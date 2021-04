La definizione e la soluzione di: Il De Valera che si batté per l'indipendenza dell'Eire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Eamon

Curiosità/Significato su: Il De Valera che si batte per l indipendenza dell Eire si consumò la rivincita contro i turchi, battuti nello spareggio. La Croazia fu poi eliminata al primo turno, in cui conseguì 4 punti: battuta l'Eire

Altre definizioni con valera; batté; indipendenza; dell; eire; Ha avuto come presidente Eamon De Valera; Ulisse lo abbatté con un pugno; L'arcangelo che combatté gli angeli ribelli; Il bar... dell'astemio; Un periodo dell'era terziaria; La capitale dello lowa; Arma dell'esercito; Definizioni per la soluzione Eamon: Ha avuto come presidente Eamon De Valera; Ha avuto come presidente Eamon De Valera; Ultime Definizioni