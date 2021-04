La definizione e la soluzione di: E usato per recinzioni e difese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Filo Spinato

Curiosità/Significato su: E usato per recinzioni e difese Paliurus spina-christi (categoria Piante medicinali e officinali) città di Marouca dove era usata per costruire recinzioni per i campi in difesa dal bestiame al pascolo. Per Plinio è un albero della Cirenaica che si 6 ' (699 parole) - 19:26, 9 feb 2021

