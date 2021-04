La definizione e la soluzione di: Quando si usa... si picchia no le ginocchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : Martelletto Neurologico

Curiosità/Significato su: Quando si usa... si picchia no le ginocchia Glossario delle frasi fatte valore più basso. Si usa anche dire: "Conta come il due di bastoni Quando regna denari", o anche "Conta come il due di coppe Quando briscola è bastoni 349 ' (45 859 parole) - 15:58, 9 apr 2021

Altre definizioni con quando; picchia; ginocchia; Quando arriva ci spogliamo; La cartilagine che ripara le corde vocali quando si deglutisce; Quando ci si pente; La somma quando non è totale; Picchiatello, suonato; Ultime Definizioni