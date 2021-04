La definizione e la soluzione di: Un pesante veicolo per il trasporto di merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Camion

Curiosità/Significato su: Un pesante veicolo per il trasporto di merci Autocarro ( Tipi di autocarro) camion) è un veicolo in grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri veicoli adibiti al 40 ' (5 370 parole) - 10:13, 19 set 2020

