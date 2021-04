La definizione e la soluzione di: Permette di conoscere nuove persone in rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ChatLine

Curiosità/Significato su: Permette di conoscere nuove persone in rete LinkedIn (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Ottenere di essere presentati a qualcuno che si desidera conoscere attraverso un contatto mutuo e affidabile. Trovare offerte di lavoro, persone, opportunità 10 ' (1 018 parole) - 14:36, 23 nov 2020

Altre definizioni con permette; conoscere; nuove; persone; rete; Permette precise diagnosi; Strumento che permetteva agli antichi naviganti di orietarsi; Permette il transito; Il tasto che permette di scrivere COSI anzichè così; Conoscere i rischi; Creare parole nuove; Si svolge fra più persone; Le persone in questione; Gruppi casuali di persone; Segue le persone disagiate; Al collo del prete; Il prete fra le icone; Attaccati alla parete; Leffettua il tennista sotto rete; Ultime Definizioni