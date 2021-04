La definizione e la soluzione di: Ospedale in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Osp

Curiosità/Significato su: Ospedale in breve Ospedale psichiatrico (disambigua). Un Ospedale psichiatrico è una struttura specializzata nella cura dei disturbi mentali. Gli ospedali psichiatrici variano ampiamente in quanto a 15 ' (1 848 parole) - 22:59, 2 apr 2021

Altre definizioni con ospedale; breve; E' di guardia in ospedale; La permanenza in ospedale; Stanzoni d'ospedale; Il cuore dell' ospedale; Esempio... in breve; Il giorno più breve; Nanoampere in breve; Breve esempio; Definizioni per la soluzione Osp: Periodo di notevole prosperità economica; E' di guardia in ospedale; Sospettati, accusati; La permanenza in ospedale; Ultime Definizioni