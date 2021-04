La definizione e la soluzione di: Nota marca svizzera di orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Nota marca svizzera di orologi

Raketa (categoria Aziende russe di orologeria) Pietroburgo. √ą Nota in occidente in particolare per i suoi tipici orologi con quadrante suddiviso in 24 ore.[senza¬†fonte] L'attuale fabbrica di orologi affonda 10 ' (1¬†041 parole) - 22:44, 21 mar 2021