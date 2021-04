La definizione e la soluzione di: Non la sente chi è senza cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Pietà

Curiosità/Significato su: Non la sente chi e senza cuore cuore (romanzo) cuore è un romanzo per ragazzi scritto da Edmondo De Amicis a Torino, strutturato a episodi separati e pubblicato, per la prima volta, dalla casa editrice 39 ' (4 509 parole) - 22:42, 25 mar 2021

Altre definizioni con sente; senza; cuore; Fa tremare chi lo sente; Sottile strato di zucchero? Si, presente; Consente di vedere trasmissioni live sui computer; Si sente in certe sere di fine estate; Bisenso senza senso; Classe... senza case; La vedi con un canone senza pari; L'onda senza cresta; Esame del cuore; Commuovere, toccare il cuore; Grossa arteria del cuore; Van­no dall'aorta al cuore; Definizioni per la soluzione Pietà: Si prova per chi soffre; Soluzione Cruciverba 572179 Settimana Enigmistica 4644; La desta il poverello; __ Eleison = Signore pietà!; __ eleison = Signore pietà!; Condottiero greco ucciso da Ettore all'assedio di Troia; Ultime Definizioni