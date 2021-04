La definizione e la soluzione di: Nacque per risanare le industrie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRI

Curiosità/Significato su: Nacque per risanare le industrie Salerno (sezione Industria) nella Villa Carrara in concomitanza con le Luci d'Artista. Nel 1887, in conseguenza della necessità di risanare alcuni rioni del vecchio centro urbano 128 ' (14 659 parole) - 01:28, 11 apr 2021

