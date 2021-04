La definizione e la soluzione di: Fuma in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Ciminiera

Curiosità/Significato su: Fuma in fabbrica Episodi di X-Files (undicesima stagione) Fuma, che gli offre protezione contro il virus alieno in suo possesso, ma Skinner sembra interessato solo ad aiutare Mulder e Scully. L'uomo che Fuma 20 ' (2 422 parole) - 10:18, 30 mar 2021

Si carica per fumare; Avvelena i fumatori; Un piattino per i fumatori; Profumatissimo fiore bianco; La classe che va in fabbrica; E usato nella fabbricazione di saponi molli e vernici; Lavora in una fabbrica; Casa, fabbricato;