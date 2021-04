La definizione e la soluzione di: Il dittongo.. in società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ie

Curiosità/Significato su: Il dittongo.. in societa Lingua greca antica vocalica, ossia la riduzione a un dittongo o a una vocale lunga delle coppie di vocali consecutive che non formino dittongo. Tale contrazione è sistematica 25 ' (2 323 parole) - 21:59, 4 apr 2021

Altre definizioni con dittongo; società; E' analogo al dittongo; Il dittongo in squadra; Il dittongo d'oriente; È diverso dal dittongo; Wind _, società di telefonia; Un tipo di società; Era la società dei telefoni; Si formano per... scalare una Società; Definizioni per la soluzione Ie: Giambattista pittore; Reparto Investigazioni Scientifiche; Il romanziere Fleming; Donne d'altri mondi; Il dittongo in chiesa; Il dittongo d'oriente; Sono pari nelle rime; Cambiano posti in pi­ste; Il dittongo nel pensiero; Ultime Definizioni