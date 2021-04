La definizione e la soluzione di: Cambiano pini in piloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LO

Curiosità/Significato su: Cambiano pini in piloni Stradario di Torino (sezione Madonna del Pilone, borgo Rosa, Sassi e Reaglie) Stradella, vi sono le località: città metropolitana di Torino: Ala di Stura, Cambiano, Montalenghe, Quassolo, Pavone, Bibiana, Tesso (affluente della Stura di 97 ' (8 778 parole) - 19:03, 20 mar 2021

Altre definizioni con cambiano; pini; piloni; Cambiano la gamba in zampa; Cambiano i merli in cervi; Cambiano il piano in prato; Cambiano la calla in dalia; Accolgono gli alpinisti; Il Reinhold noto alpinista; L'associazione degli Alpini; Cola lungo i pini; Gli spazi tra due piloni; Definizioni per la soluzione LO: Il colle romano con il Fontanone; Un pesante veicolo per il trasporto di merci; Lo è il sublimato corrosivo; E stato mattatore all'ultimo Festival di Sanremo; Lo Stato USA con Little Rock; La zampogna del pecoraio; Fa tremare chi lo sente; Lo suscitano le atrocità; Lo sono gli uomini rispetto alle scimmie; Ultime Definizioni