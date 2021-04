La definizione e la soluzione di: Agisce... all 'inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ag

Curiosità/Significato su: Agisce... all inizio Ex tunc legge posteriore che abroga una legge anteriore, se agisce ex tunc, allora agisce fin dall'inizio rimuovendo retroattivamente gli effetti della legge 873 byte (86 parole) - 12:10, 11 giu 2017

