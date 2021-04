La definizione e la soluzione di: Trasforma gli scarti in materia prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Riciclo

Curiosità/Significato su: Trasforma gli scarti in materia prima Chimica (sezione Stati e aggregazione della materia) studiati anche gli effetti di tali proprietà e le interazioni tra i componenti della materia su quelle degli oggetti e della materia con cui comunemente 49 ' (5 582 parole) - 12:24, 24 feb 2021

Altre definizioni con trasforma; scarti; materia; prima; Ebbe la moglie trasformata in statua di sale; Trasformano asta in lastra; Trasforma assi in mobili; E formata da due conduttori di materiale diverso saldati alle estremità; Materia prima per mobilieri; Materiale sintetico per tovaglie e tovaglioli usa e getta; Materia prima per coperte e golf; Arriva prima di nov; Dopo Inter e prima di Work; Un mese primaverile; La prima carrozza ferroviaria; Definizioni per la soluzione Riciclo: Sono uguali nel riciclo; Lo precedono in triciclo; Il triciclo ne ha tre; Trasforma gli scarti in materia prima; Sono uguali nel riciclo; Ultime Definizioni