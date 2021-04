La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Copenaghen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Olanda

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Copenaghen Copenaghen città ha ricevuto il premio capitale verde europea per il 2014. Il clima di Copenaghen, città di latitudine alta, è di tipo oceanico (Cfb per la classificazione 47 ' (4 703 parole) - 16:43, 21 mar 2021

Fu capitale della Louisiana; Era la capitale degli Assiri; Ha per capitale Ulan Bator; 36. Il.. capitale!; Il cen­tro di Copenaghen; I confini di Copenaghen; Definizioni per la soluzione Olanda: Vi risiede il re dell' Olanda; Jan van pittore, primo rappresentante del manierismo in Olanda; Vi risiede il re d'Olanda; Una provincia dell'Olanda; È considerata la più antica città dell'Olanda; Vi risiede il re d'Olanda; Sigla dell'Olanda;