La definizione e la soluzione di: La locuzione latina per dire... temporaneamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Ad Interim

Curiosità/Significato su: La locuzione latina per dire... temporaneamente In situ qualcosa di non trasportabile, si può dire che "si rende necessario l'intervento in situ" È usato spesso in medicina per indicare appunto le posizioni fisiologiche 2 ' (207 parole) - 14:47, 30 mar 2021

