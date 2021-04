La definizione e la soluzione di: Il don antagonista di Peppone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Il don antagonista di Peppone

Don Camillo Guareschi, come protagonista (opposto all'antagonista amico-nemico Peppone) in una serie di racconti nei quali è il parroco di un piccolo paese in riva al Po 19 ' (2 069 parole) - 19:44, 2 mar 2021