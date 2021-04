La definizione e la soluzione di: La classe che va in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Operaia

Curiosità/Significato su: La classe che va in fabbrica La classe operaia va in paradiso La classe operaia va in paradiso è un film del 1971 diretto da Elio Petri, scritto con Ugo Pirro, vincitore del Grand Prix per il miglior film al Festival 11 ' (1 211 parole) - 15:52, 29 mar 2021

Altre definizioni con classe; fabbrica; Classe... senza case; Passata alla classe superiore; Sono dei veri somari (ma non sono gli ultimi della classe); La Casa della Classe A e B; E usato nella fabbricazione di saponi molli e vernici; Lavora in una fabbrica; Casa, fabbricato; Contrassegni di fabbrica; Definizioni per la soluzione Operaia: Una che lavora in fabbrica; Una che lavora in fabbrica; Pierre-Auguste pittore; Ultime Definizioni