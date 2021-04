La definizione e la soluzione di: Pittoresca valle del monte Tricorno, in Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Vrata

Curiosità/Significato su: Pittoresca valle del monte Tricorno, in Slovenia del passo della Moistrocca (Vršic), parte del territorio è compreso nel parco nazionale del Tricorno (in sloveno: Triglav). Il villaggio, nell'epoca romana

Altre definizioni con pittoresca; valle; monte; tricorno; slovenia; Di Valle a Roma; Una valle del Bergamasco; La valle umbra fra Norcia e Terni; La città con i quartieri Balduina e Primavalle; La figlia del re di Granata, promessa sposa di Rodomonte; Piccolo lago piemontese; Cima di monte; Lo è un avana o un montecristo; E' al confine con la Slovenia; Ultime Definizioni