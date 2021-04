La definizione e la soluzione di: Norman: l'impersona Perkins in Psyco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Bates

Curiosità/Significato su: Norman: l impersona Perkins in Psyco Vera Miles hitchcockiano, nel quale impersonò lo stesso ruolo di oltre vent'anni prima e nuovamente accanto a Perkins. Nel 1985 apparve con un cameo in Tutto in una notte di 19 ' (2 439 parole) - 21:25, 25 mar 2021

