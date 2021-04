La definizione e la soluzione di: E' di guardia in ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Medico

Curiosità/Significato su: E di guardia in ospedale Policlinico di Milano Ambrosiana. Benché nato come ospedale dei poveri, fu però fin dall'inizio un ospedale in cui si curavano malati con speranza di guarigione. Le malattie croniche 13 ' (1 376 parole) - 21:18, 7 mar 2021

