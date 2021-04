La definizione e la soluzione di: Una sigla per buoni vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IGT

Curiosità/Significato su: Una sigla per buoni vini Marsala (vino) (categoria vini della Sicilia) Marsala per caricare con l'ausilio di apposite barche a basso pescaggio, detti schifazzi, varie vettovaglie, acqua, viveri e, per l'appunto, i vini. È doveroso 18 ' (2 290 parole) - 13:20, 26 mar 2021

Altre definizioni con sigla; buoni; vini; Sigla delle pile mini stilo; La D della sigla TD; Ex sigla di Forlì; Sigla di Trieste; I BOT senza i Buoni; Buoni per i risparmiatori; Li offrono i buoni alberghi; Centro commerciale con buoni prezzi; Una divinità dei Faraoni; Antiche divinità scandinave; Sigla per vini di qualità; La regione di Cervinia; Ultime Definizioni