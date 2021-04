La definizione e la soluzione di: Sono leggere in autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Discese

Curiosità/Significato su: Sono leggere in autostrada autostrada A19 (Italia) viadotto in autostrada, chiuso tratto della Palermo-Catania, su repubblica.it Palermo, 10 aprile 2015. URL consultato l'11 aprile 2015. autostrada Palermo-Catania: 39 ' (3 294 parole) - 01:59, 24 dic 2020

Altre definizioni con sono; leggere; autostrada; Lo sono gli uomini rispetto alle scimmie; Sono vicine nelle schede; Cosi sono detti gli operai; Sono lunghi... nel mortorio; Leggere vibrazioni; Sanno leggere e scrivere; L'arte di leggere le stelle; Un punto cruciale dell'autostrada; Le attraversa l'autostrada A14; Ultime Definizioni