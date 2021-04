La definizione e la soluzione di: Salta come il grillo!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Cavalletta

Curiosità/Significato su: Salta come il grillo! Pinocchio (film 1940) (sezione Grillo Parlante) da Milt Kahl. Il Grillo Parlante (Jiminy Cricket): grillo antropomorfo vagabondo che viene assunto come "coscienza" di Pinocchio. È il narratore della 81 ' (10 464 parole) - 18:37, 4 apr 2021

