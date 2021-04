La definizione e la soluzione di: Quello di Adamo c'è rimasto in gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Pomo

Curiosità/Significato su: Quello di Adamo c e rimasto in gola Pomo d'Adamo leggenda di origine popolare, secondo la quale un boccone del frutto mangiato da Adamo gli sarebbe rimasto incastrato in gola. Il pomo d'Adamo si sposta 1 ' (171 parole) - 12:17, 2 mar 2021

Pomo d'Adamo leggenda di origine popolare, secondo la quale un boccone del frutto mangiato da Adamo gli sarebbe rimasto incastrato in gola. Il pomo d'Adamo si sposta