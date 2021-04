La definizione e la soluzione di: __ V, il Papa che fece per viltade il gran rifiuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Celestino

Curiosità/Significato su: __ V, il Papa che fece per viltade il gran rifiuto Che fece per viltade il gran rifiuto principali: Inferno - Canto terzo, Inferno (Divina Commedia). Che fece per viltade il gran rifiuto è il 60° verso del III canto dell'Inferno di Dante Alighieri 24 ' (3 237 parole) - 21:18, 14 feb 2021

Ha per capo il papa; Il primo Papa gesuita; Il Papa ne è il pastore; Il nome di papa Wojtyla; Il serpentello da cui Cleopa tra si fece mordere; Fece da guida a Dante; Si fece scacciare dall'Eden; Cesare la fece ricostruire; Un grande storico greco; __ Gilels, grande pianista; La grande di Torino; Grande massa terrestre; Il rifiuto tedesco; Un rifiuto inesorabile;