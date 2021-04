La definizione e la soluzione di: Nathaniel... per gli amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Nat

Curiosità/Significato su: Nathaniel... per gli amici Nathaniel Hawthorne Nathaniel Hawthorne (Salem, 4 luglio 1804 – Plymouth, 19 maggio 1864) è stato uno scrittore statunitense. Visse vicino alla cerchia intellettuale dei 43 ' (5 853 parole) - 16:15, 23 lug 2020

