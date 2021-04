La definizione e la soluzione di: Si mormora in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Amen

Curiosità/Significato su: Si mormora in chiesa Galileo Galilei (sezione I primi sospetti della chiesa (1611)) piedi, colpì la terra e mormorò: "E pur si muove!" (In Giuseppe Baretti, The Italian Library, 1757). Tale frase non è contenuta in alcun documento contemporaneo 179 ' (21 038 parole) - 17:17, 6 apr 2021

Altre definizioni con mormora; chiesa; Il dittongo in chiesa; Spiazzo davanti all'ingresso della chiesa; Il corteo che spesso ha inizio o fine in una chiesa; Il palazzo di fronte alla chiesa di San Marco, a Venezia; Definizioni per la soluzione Amen: Uno strappo al regolamento; Mangiare svogliatamente; I collegamenti senza fili; Indica un cambiamento di direzione; E cosi sia; In un _ = in un attimo; Ultime Definizioni