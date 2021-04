La definizione e la soluzione di: Misure per cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Staia

Curiosità/Significato su: Misure per cereali Occhio di Horo vita quotidiana, era usato come "traduzione grafica delle unità di misura dei cereali": ciascuna parte aveva un valore di frazione dell'intero, così come 7 ' (755 parole) - 02:39, 11 mar 2021

Altre definizioni con misure; cereali; Misure lineari inglesi; Misure anti sorprese; Misure da antidetonanti; Misure per la birra; La miscela di cereali e frutta secca per la colazione; Un'antica misura per i cereali; Depositi di cereali;