La definizione e la soluzione di: L'ONU per la sanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OMS

Curiosità/Significato su: L ONU per la sanita Organizzazione mondiale della sanità L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS; in inglese World Health Organization, WHO) è un istituto specializzato dell'ONU per la salute, fondata il 22 luglio 16 ' (1 398 parole) - 13:40, 21 mar 2021

