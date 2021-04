La definizione e la soluzione di: In greco, ha le stesse lettere della X. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Csi

Curiosità/Significato su: In greco, ha le stesse lettere della X Delta (lettera) (maiuscolo ?, minuscolo d) è la quarta lettera dell'alfabeto greco. La lettera maiuscola è di forma triangolare. Nel greco moderno viene pronunciato /ð/, (come 3 ' (359 parole) - 20:07, 13 dic 2020

Altre definizioni con greco; stesse; lettere; della; Nei classici si studia il greco; Un grande storico greco; Bellicoso dio greco; Il greco... in geometria; Inverti due lettere dello spot e tutto si ferma; Due lettere di olandese; Pacco di lettere; Poscritto in due sole lettere; Iniziali della Maionchi; La fine della conversazione; Iniziali della Zellweger; Il signor Della Lampada; Definizioni per la soluzione Csi: Il serial della scena del crimine; La ics greca; Vi è ambientata una serie di epi­sodi di CSI; __ - scena del crimine; Il serial della scena del crimine; La ics greca; Ultime Definizioni