La definizione e la soluzione di: Il Frank che cantava Strangers in thè night. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Sinatra

Curiosità/Significato su: Il Frank che cantava Strangers in the night Frank Sinatra mondiale che ottenne da lì a poco con altri album, in cui erano contenuti brani leggendari come Strangers in the night e My Way (incisi tra il 1967 e il 1969 77 ' (10 111 parole) - 09:36, 7 apr 2021

Altre definizioni con frank; cantava; strangers; night; __ Franklin, regina-del soul; Un genere musicale di Aretha Franklin; II Brooks regista di Frankenstein junior; Blue __: La cantarono Elvis Presley e Frank Sinatra; Cantava con i Bluvertigo; Nella Grecia antica cantavano al suono dei flauti; Si cantava sotto il balcone; Cantava con le storie tese; La Knightley attrice inglese; Definizioni per la soluzione Sinatra: Blue __: La cantarono Elvis Presley e Frank Sinatra; Lanciò la canzone Strangers in the night; Ultime Definizioni