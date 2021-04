La definizione e la soluzione di: Effettuava voli in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ati

Curiosità/Significato su: Effettuava voli in Italia Ala Littoria (categoria Economia dell'Italia fascista) fu la prima compagnia aerea di linea Italiana di proprietà statale ed Effettuava, come era consuetudine nel periodo, servizi di trasporto passeggeri e 7 ' (668 parole) - 02:44, 2 feb 2021

