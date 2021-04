La definizione e la soluzione di: Cupo rimbombo sotterraneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Cupo rimbombo sotterraneo

Carlo Alberto di Savoia carro di polvere tre giorni fa: si udì per cinque giorni, in Piemonte, il rimbombo della mitraglia che ci divorava: il Re lo sapeva e non si mosse: i poveri 106 ' (12 219 parole) - 14:24, 26 mar 2021