La definizione e la soluzione di: Un additivo per i dentifrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Fluoro

Curiosità/Significato su: Un additivo per i dentifrici Pirofosfato di sodio esaltatore del colore e come agente lievitante. È usato come additivo nel dentifricio per la sua capacità di rimuovere magnesio e calcio dalla saliva prevenendo 2 ' (113 parole) - 13:55, 2 dic 2019

