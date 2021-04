La definizione e la soluzione di: Dura e dolce in carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Ci

Curiosità/Significato su: Dura e dolce in carcere Sandro Pertini (categoria Resistenza in Liguria) e Saragat e che quando Nenni lo seppe avrebbe sbottato: Ma fate uscire Peppino! Sandro il carcere lo conosce, c'è abituato».. L'evasione dal carcere dei 267 ' (27 007 parole) - 17:11, 1 apr 2021

Altre definizioni con dura; dolce; carcere; Dura 60 minuti; Sfrecciano durante lo spettacolo pirotecnico; __ di frate: è una verdura; Le offerte di denaro raccolte durante la Messa; E' dolce, mite o rigido; Il mese del dolce dormire; Un dolce con il rum; Un tipico dolce dell'isola di Maiorca; Donne in carcere; Definizioni per la soluzione Ci: In ansia dopo la prima; Etica senza vocali; Il computer della Apple... corto; La... bottega del caffè; Bruschi; Lo sono le cose che ci appartengono; Frasi con Stonato; Sa come ci si comporta; Misura per limitare i rischi nelle epidemie; Ci fa trovare il letto caldo; Ultime Definizioni