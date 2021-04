La definizione e la soluzione di: Corteo in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RT

Curiosità/Significato su: Corteo in centro Corte costituzionale (Italia) pontificio fino al 1870, da cui si attribuisce alla Corte l'informale nome, per metonimia, di Consulta. Si trova in piazza del Quirinale, a pochi metri dal palazzo 89 ' (10 717 parole) - 22:46, 22 mar 2021

Altre definizioni con corteo; centro; Il corteo che spesso ha inizio o fine in una chiesa; Centro di Patrasso; Cambiano il cero in centro; In centro... a sinistra; Il centro dell' Egitto; Definizioni per la soluzione RT: II Pinkerton poliziotto; Privo di dubbi; L'urtarsi delle onde sugli scogli; Relative all'arte di arredare le città; Se nel rito non ci sono io; Corteo in centro; Ultime Definizioni