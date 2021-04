La definizione e la soluzione di: Barca per gare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iole

Curiosità/Significato su: Barca per gare Dragonboat ( Barca drago) Sulla Barca drago si pagaia seduti su assi di legno con una pagaia monopala. I rematori sono 20 più un timoniere alla poppa e un tamburino a prua per dare 26 ' (3 733 parole) - 02:20, 29 nov 2019

Altre definizioni con barca; gare; Tipica barca veneziana; Un'imbarcazione da regate; Ha barcacce e piccionaie; Trainare la barca a terra; Le zingare dell'Andalusia; Piegare indietro la spalliera; Si impegnano nelle gare; Catalogare... in mezzo; Definizioni per la soluzione Iole: Violenti incendi; Rozzo, violento; Sono limitate da vialetti; Un'imbarcazione da regate; Viole recise in cima; Una barca del canottaggio;