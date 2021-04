La definizione e la soluzione di: Assicurata in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ass

Curiosità/Significato su: Assicurata in breve Distruzione mutua Assicurata militare, la distruzione mutua Assicurata (traduzione letterale dall'inglese Mutual assured destruction o MAD) è una teoria che in concreto si sviluppa intorno 14 ' (1 903 parole) - 22:00, 12 gen 2021

Altre definizioni con assicurata; breve; Breve brano popolare; Et cetera in breve; Dottore... in breve; Nostro... in breve; Definizioni per la soluzione Ass: Associazione Bancaria Italiana; Tomografia Assiale Computerizzata; Il Redding famoso cantante statunitense di musica soul del passato; Tipo di elementi edilizi che attutiscono i suoni; Assicurata in breve; Ultime Definizioni