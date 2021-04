La definizione e la soluzione di: La stampante che scrive un carattere per volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Seriale

Curiosità/Significato su: La stampante che scrive un carattere per volta 0 (numero) Burroughs/Unisys utilizzano un carattere 0 con una barra rovesciata. Un'altra convenzione adottata nelle prime stampanti per computer consisteva nel lasciare 15 ' (1 872 parole) - 20:50, 3 mar 2021

Altre definizioni con stampante; scrive; carattere; volta; Si scrive per non scrivere!; Serve per scrivere; Chi la scrive non pensa alla metrica; Si scrive senza rime; Marcato carattere da computer; Aggravio di carattere fiscale; Un carattere del manoscritto; Proietta più titoli alla volta; Un grido che fa voltare; Neppure una volta; Fanno il bucato sulle assi di legno (ma non sono le lavandaie che si sbracciano sulle vasche di una volta); Ultime Definizioni