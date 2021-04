La definizione e la soluzione di: La scienza che studia gli uomini e l'ambiente in cui vivono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECOLOGIA

Curiosità/Significato su: La scienza che studia gli uomini e l ambiente in cui vivono Homo sapiens ( uomini) cosmologia, che è la scienza che studia l'universo attraverso l'osservazione e l'esperimento. Questa disciplina, che focalizza sull'universo in larga scala 108 ' (12 915 parole) - 03:04, 24 mar 2021

Altre definizioni con scienza; studia; uomini; ambiente; vivono; Scienza militare; Il Trek della fantascienza; Un... pochino di coscienza; Parla piano alla coscienza; La studiano nelle università USA gli aspiranti scrittori; Studia di notte standosene con il naso per aria (ma non è lo studente svogliato); Si studia in certe accademie; Disciplina che studia... gli occhi; Il criticabile atteggiamento di molti uomini; Gli uomini della strada; Cosi gli Indiani chiamavano gli uomini europei; Una lozione per uomini; Tutela l'arte e l'ambiente; Si battono per l'ambiente; L'ambiente con i fornelli; Arte di progettare e costuire rispettando l'ambiente; Vivono in contemplazione; Vivono un'età di transizione; Vivono in convento; Definizioni per la soluzione ECOLOGIA: La scienza che combatte l'inquinamento; Ultime Definizioni