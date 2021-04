La definizione e la soluzione di: Fu reggente per Luigi XV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : FILIPPO D'ORLÉANS

Curiosità/Significato su: Fu reggente per Luigi XV Luigi XV di Francia mentre il potere effettivo venne delegato ad alcuni reggenti. Al compimento della maggiore età, Luigi XV affidò il governo al cardinale Fleury, suo vecchio 70 ' (7 478 parole) - 17:08, 21 mar 2021

Altre definizioni con reggente; luigi; Il Cardinale reggente quando il Papa muore; Luigi... a Madrid; Prima di Giorgio e Luigi; Luigi XIV di Francia, o.; L'ultimo Luigi di Francia; Ultime Definizioni