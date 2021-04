La definizione e la soluzione di: Ha per capo il papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : Religione Cattolica

Curiosità/Significato su: Ha per capo il papa papa Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi papa (disambigua). Il papa (formalmente romano pontefice o sommo pontefice) è la più alta autorità 46 ' (5 516 parole) - 12:59, 1 apr 2021

